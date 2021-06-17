Катерина Реп'яхова близько восьми років має проблеми з циститом, а після пологів її стан через це лише погіршився.
До слова Стало гірше, – дружина Віктора Павліка опинилася під крапельницею після пологів
Мені вже легше, можна сказати, навіть все добре. Мені ставили крапельницю. Річ у тому, що в мене загострився цистит, саме сьогодні чомусь. Я терпіла скільки могла, але потім сказала, що здаюсь, робіть щось зі мною,
– поділилась Катерина.
Катерина Реп'яхова у пологовому будинку / Фото з інстаграм-сторіс блогерки
Вже сьогодні, 17 червня, вона розповіла, що почуває себе дуже добре і насолоджується моментами материнства у пологовому будинку. Вона годує малюка грудьми і сама харчується теж. Жартома вона додала, що не знає, як без усієї допомоги в клініці буде сама справлятись вдома.
Що відомо про пологи дружини Віктора Павліка
- Свого первістка 27-річна Катерина Реп'яхова народила 15 червня о 2:40.
- Чоловік Віктор Павлік не був присутнім під час пологів, але весь час перебував з дружиною у пологовому. Згодом він зізнався, що син Михайлик на нього дуже схожий.
- З народженням братика вже привітав найстарший син Павліка – 37-річний Олександр.
- За народження сина Катя Реп'яхова отримала подарунок від чоловіка. Він вручив їй символічну каблучку з фіанітом та гравіюванням у формі дитячої ніжки.