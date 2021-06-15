Після пологів, які тривали декілька годин, Катерина досить втомлена, проте найяскравішими моментами ділиться з підписниками в інстаграмі. Це перший день, коли Реп'яхова перебуває в статусі мами, тому намагається насолодитися кожним моментом та якомога більше часу провести з сином і коханим.

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Подарунок від Павліка для Реп'яхової

Щасливий татусь не приховує своєї радості та безмежно вдячний коханій за сина. З нагоди народження малюка Віктор підготував для обраниці подарунок.

В інстаграм-сторіз Катерина оприлюднила відео, де показала символічну золоту каблучку з фіанітом і зображенням ніжки немовляти. Вартість такої прикраси становить 6 тисяч гривень.



Подарунок Катерини Реп'яхової від Віктора Павліка / Скриншот інстаграм-сторіз Реп'яхової

Реп'яхова вже приміряла дорогоцінний та особливий подарунок. Вона опублікувала зворушливий кадр, де маленький Михасик тримає своїми ручками її руку.



Подарунок Катерини Реп'яхової від Віктора Павліка / Скриншот інстаграм-сторіз Реп'яхової

Після пологів Віктор Павлік розповів, що Катерина та малюк почуваються добре. Зараз вони перебувають в одному з київських приватних пологових будинків. Артист постійно поруч із дружиною, допомагає їй. Також зірковий татусь поділився, що син дуже схожий на нього.