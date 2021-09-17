Деталі заповіту принца Філіпа залишать в таємниці наступні 90 років

Смерть чоловіка Єлизавети II – принца Філіпа, сколихнула весь світ та Велику Британію зокрема. Але чимало прихильників хотіли дізнатись, що і кому залишив чоловік після своєї смерті. Втім, таємниця буде відкритою лише через століття.

Повідомляється, що Лондонський суд дозволив оприлюднити публікацію заповіту принца Філіпа лише через 90 років. Таке рішення узгодили задля захисту "честі і репутації" королеви Великої Британії Єлизавети II. За словами голови сімейного підрозділу Ендрю Мафарлейна, весь цей час конверт зберігатиметься в сейфі підрозділу по сімейних справах Високого суду. Окрім нього, там зберігається ще 30 подібних конвертів інших членів сім'ї.

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У ЗМІ додають, що адвокат королеви просив утаємничити заповіт на 125 років, але суддя вирішив, що і 90 років буде достатньо.

Необхідно посилити захист, що надається особистим аспектам життя обмеженої групи осіб, щоб зберегти гідність Суверена (королеви Єлизавети II) і близьких членів її сім'ї,

– пояснив суддя.

Але не варто передчасно думати, що таким чином британців хочуть обманути чи щось приховати, адже така традиція у королівській сім'ї існує давно. Так роблять, аби убезпечити інших членів родини від нападок у пресі та підірванню чиєїсь репутації. Варто додати, що заповіт лише однієї з нещодавніх покійних членів родини – принцеси Діани, було оприлюднено. Відомо, що усі свої заощадження принцеса заповіла синам – принцам Гаррі та Вільяму, коли їй виповниться по 25 років.



Принц Філіп (праворуч) на весіллі невістки принцеси Діани / Фото Getty Images

Що відомо про смерть принца Філіпа