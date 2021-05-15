День сім'ї: найпопулярніші зіркові сім'ї України та світу

15 травня відзначається Міжнародний день сім'ї. Це щорічне, зворушливе свято, яке об'єднує родину, нагадує, що варто проводити час разом і не забувати рідних. З нагоди цього особливого весняного дня читайте про популярні сім'ї України та світу, які є прикладом для багатьох, на Showbiz 24.

Традиційно День сім'ї заведено проводити в колі найрідніших. Можна пригадати спільні приємні моменти, переглянути родинні фотографії та просто насолодитися незабутнім часом. Багато яскравих митей показують знаменитості. Вони полюбляють ділитися з шанувальниками цікавими світлинами та історіями.

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Зіркові сім'ї України

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Романтичні стосунки ведучих зав'язалися на проєкті "Голос країни". Тоді знаменитості приховували роман від публіки. В лютому 2017 року Юрій та Катерина оголосили, що офіційно одружені. Того ж місяця Осадча народила сина, якого назвали Іваном.

Зіркове подружжя часто ділиться спільними світлинами з дому, роботи та відпочинку. Катя та Юрій не приховують щирих почуттів та насолоджуються кожним моментом. На початку травня 2021 року пара зізналася, що чекає на поповнення в сім'ї. Ведуча знову вагітна.



Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Потап і Настя Каменських

Дует тривалий час приховував свої стосунки. Артисти запевняли, що вони лише колеги по сцені, однак виявилося, що фани, які підозрювали роман, мали рацію. Закохані розповіли про кохання лише в день весілля – 23 травня 2019 року.

Тоді Настя Каменських вже була сольною співачкою і випустила пісню "Обіцяю", яку присвятила коханому. Потап також підготував для нареченої музичну композицію, у якій публічно зізнався в коханні. Тепер вони не соромляться почуттів і не приховують їх.

Вони разом подорожують, пишуть музику, досягають нових вершин у кар'єрі. Подружжя не приховує, що мріє про малюка. NK зазначає, що всьому свій час і вона обов'язково подарує чоловікові крихітку.



Потап і Настя Каменських в Мексиці / Фото з інстаграму Насті Каменських

Григорій та Христина Решетники

Закохані познайомилися на роботі. Їхні романтичні стосунки у 2010 році переросли в шлюб. Через три роки Христина та Григорій вперше стали батьками. У подружжя народився син Іван. Пара виховує ще двох синів – Дмитра та Олександра.

2020 рік став особливим для подружжя Решетників. Христина та Григорій перебували на карантині, змогли насолодитися часом, який проводили разом. А також закохані дізналися, що чекають на народження третього малюка. Саме у 2020 вони стали багатодітними батьками.

На особистих сторінках в соціальних мережах подружжя поширює фото з сімейних відпочинків, подорожей, а також милі домашні кадри з нащадками.



Христина та Григорій Решетники з синами / Фото з інстаграму Христини Решетник

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Прима-балерина та прем'єр Національної опери України познайомилися у 2006 році. Тоді вони танцювали в балеті й навіть не здогадувалися, що зовсім скоро назавжди поєднають свої життя в одне.

Катерина розлучилася з першим чоловіком, коли була на 7 місяці вагітності та очікувала на народження сина Тимура. Після того, як вона стала мамою, постійно поруч був Олександр. Згодом між ними виникли романтичні стосунки. Стоянов виховує Тимура, як рідного сина.

Дует Кухар і Стоянова дуже успішний, тому пара дотепер активно гастролює у різних країнах світу. Також закохані виховують спільну донечку Анастасію. Щаслива сім'я разом подорожує, відпочиває. Навіть через багато років подружнього життя Катерині та Олександру вдається зберігати романтику в стосунках.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов з дітьми / Фото з інстаграму Катерини Кухар

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Закохані познайомилися у 2011 році. Тоді вони були партнерами на проєкті "Танці з зірками". Глядачі одразу запідозрили зірок у романі, однак тоді вони були занадто зайняті танцювальним процесом, щоб зізнатися у почуттях. Лілія та Андрій почали зустрічалися лише через деякий час після фіналу шоу.

Ребрик та Дикий одружилися наприкінці 2011 році. А вже в серпні 2012 року в подружжя народилася перша донька, яку назвали Діана. Через 6 років Лілія подарувала коханому ще одну донечку – Поліну.

Нещодавно знаменита сім'я переїхала у власний заміський будинок, що неподалік від Києва. Там вони обожнюють проводити час разом і лише отримують задоволення від спільних моментів.



Лілія Ребрик та Андрій Дикий з доньками / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Знамениті сім'ї світу

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Британський принц 8 років зустрічався з Кетрін й лише після цього наважився освідчитися їй. Весілля Вільяма та Кейт було однією з найочікуваніших подій не лише в королівській родині, а й у цілій Великій Британії.

Розкішна церемонія відбулася 29 квітня 2011 року. Весільний поцілунок пари став головним моментом десятиліття на британському телебаченні. Після весілля закохані отримали титули герцогів Кембриджських і тепер бездоганно виконують свої королівські обов'язки.

За час подружнього життя в пари народилося троє дітей, які тепер також є спадкоємцями королівського престолу: принц Джордж (7 років), принцеса Шарлотта (6 років) та принц Луї (3 роки).



Весільний поцілунок Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото Getty Images



Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Принц Гаррі та Меган Маркл

Гаррі та Меган познайомилися у 2016 році. Спершу між ними зав'язалися дружні стосунки, а вже через декілька тижнів принц запропонував дівчині супроводжувати його під час поїздки в Африку. 8 листопада Гаррі офіційно оголосив про стосунки з американською акторкою, а вже через рік стало відомо про їхні заручини.

Молодший син принца Чарльза та принцеси Діани зіграв розкішне весілля з Меган Маркл 19 травня 2018 року. За церемонією, затамувавши подих, слідкували мільйони людей з усього світу.

Через рік Меган народила первістка – принца Арчі. Однак малюк не довго був членом королівської родини. В січні 2020 року його батьки прийняли рішення скласти королівські обов'язки. Меган та Гаррі разом із сином переїхали в США. Там вони живуть вже понад рік. Наразі знаменита пара чекає на народження донечки, яка з'явиться на світ вже через декілька тижнів.



Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images



Принц Гаррі з вагітною Меган Маркл і сином / Фото з інстаграму фотографа Місана Гаррімана

Джо та Джилл Байдени

Джилл познайомилася з Джозефом Байденом у 1975 році. Незадовго до цього перша дружина та донька чинного президента США загинули в авіакатастрофі. Чоловік важко переживав втрату, тому його брат Френк організував побачення наосліп, яке стало доленосним.

Байден декілька разів освідчувався коханій, проте вона не погоджувалася виходити за нього. Джилл боялася опинитися в центрі уваги суспільства, адже Джозеф вже тоді був відомим політиком. Жінка хотіла зосередитися на розвитку своєї кар'єри та довго не могла наважитися взяти на себе відповідальність за виховання двох синів, які залишилися від його першого шлюбу. Зазначимо, обраниця Байдена також до зустрічі з ним вже була одруженою, однак дітей не мала.

Проте через 2 роки довгоочікуване весілля таки відбулося. У 1981 році в пари народилася спільна донька Ешлі.

Джилл завжди підтримує чоловіка у його кар'єрі, є люблячою дружиною та турботливою матусею. Після того, я Джо Байден переміг на президентських виборах в США, жінка часто з'являється на публіці в статусі першої леді.



Джо та Джилл Байдени / Фото Getty Images



Романтичний поцілунок Джо та Джилл Байденів / Фото Getty Images