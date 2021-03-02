Українська співачка Настя Каменських відповіла на цікаві запитання та зізналася, про що мріє зараз. Дівчина поділилася, що понад усе вона прагне стати мамою.

NK активно працює над розвитком своєї творчості. Вона впевнено крокує до однієї з найбільших мрій – премії Греммі. Та й у сімейному житті також мріє.

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У короткій розмові з українським блогером артистка відповіла на декілька цікавих запитань. Зокрема, Настя поділилася, що їй ніколи не було соромно за свої вчинки. Також вона зізналася, що не любить слухати пісню дуету "Потап і Настя".

Не оминула увагою виконавиця й особисте життя. Вона живе у щасливому шлюбі з продюсером Олексієм Потапенком. У пари є бажання мати спільних дітей.

Настя Каменських про материнство

Співачка розповіла, що однією з найбільших мрій є премія Греммі. Також вона дуже хоче стати мамою.

Якщо чесно, я мрію про дитину. Для мене неважливо, хто це буде: хлопчик чи дівчинка. Головне, що це наш малюк,

– зізналася виконавиця.

У коментарях під відео прихильники знаменитості бажають, щоб ці дві мрії здійснилися цього року. Також вони залишають багато компліментів на адресу NK.