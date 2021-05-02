Дні народження членів королівської родини завжди особливі. На ці дні чекають не лише монархи, а й мільйони їхніх прихильників по всьому світу. Теплого травневого дня 6 років виповнюється принцесі Шарлотті. Добірку її найкращих фотографій – дивіться далі!

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9 квітня 2015 року стало відомо, що королівська спадкоємиця народиться в Лондоні, в лікарні Святої Марії. Саме там на світ з'явилися принци Джордж, Вільям та Гаррі. Герцогиня Кембриджська народила доньку 2 травня о 8:34 ранку. На пологах був присутній й принц Вільям. До карантину Шарлотта часто з'являлася на публіці разом із батьками, мережею розліталися її нові фото.

Днями герцоги Кембриджські відсвяткували 10-ту річницю весілля. А тепер відзначають 6-річчя з того дня, коли познайомилися з крихітною принцесою, яка зараз є четвертою в черзі на королівський престол. Зворушливі фото маленької Шарлотти – дивіться далі!

Фотографії маленької принцеси Шарлотти



Маленька принцеса Шарлотта / Фото Getty Images



Маленька принцеса Шарлотта / Фото Getty Images



Маленька принцеса Шарлотта / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон з маленькою принцесою Шарлоттою / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон з маленькою принцесою Шарлоттою / Фото Getty Images