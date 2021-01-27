Прима-балерина Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим і дітьми відпочиває на Мальдівах. Перед поверненням в Україну зіркова сім'я зробила спільне фото на узбережжі океану, яке підкорило мережу.

Джерело: інстаграм Олександра Стоянова

Перед камерою артисти балету постали з сином Тимуром і донькою Настею, які все частіше з'являються у профілях знаменитих батьків.

Цікаво На Мальдівах: Катерина Кухар показала яскраві кадри з відпочинку на острові

Сімейне фото Катерини Кухар з Мальдівів

Понад тиждень родина активно проводила час та вражала прихильників ефектними фото. Подружжя охоче фотографувалося одне з одним і нащадками, однак прихильники побачили лише один спільний сімейний кадр один. Для нього батько з дітьми вилізли на пальму, а Катерина Кухар позувала поряд.

Суддя шоу "Танці з зірками" обрала для зйомки білий купальник з квітковим принтом, а її чоловік – коричнево-блакитні шорти. Натомість діти продемонстрували family look, адже в Насті й Тимура купальник і плавки з однаковим тропічним принтом.

"Привіт, це ми! Щасливі, наповнені і дуже відпочилі", – написав Олександр Стоянов.



Катерина Кухар з сім'єю на Мальдівах / Фото Instagram / @stoianov_aleksandr

Сімейне фото артистів балету підкорило прихильників. Уважні користувачі розгледіли навіть сталевий прес у 10-річного сина Катерини Кухар Тимура: "Який прес у молодшенького", "Прес помітили всі". У коментарях вони висловили захват не лише розкішним кадром, а й зірковою родиною: