Дантес познайомив Дашу Кацуріну з мамою: кумедне відео

Лише на початку вересня блогерка і рестораторка Даша Кацуріна підтвердила стосунки з Володимиром Дантесом, а він уже познайомив її з мамою. В інстаграм-сторіс співак показав, як чаював з ними на кухні.

До особистого життя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса прикута пильна увага публіки, адже деяким досі невтямки, як вони могли помінятися парами з Кацуріними. Однак поки фани проводять свої розслідування, співак знайомить нову коханою з мамою.

Читайте також Карма наздогнала: Даша Кацуріна розповіла, як у 16 років закохалась в одруженого чоловіка

Дантес познайомив Дашу Кацуріну з мамою

Даша Кацуріна прибула в Україну з Польщі, куди через війну емігрувала з дітьми. Дантес поїхав у гості до мами й узяв її з собою. Так і відбулося їхнє знайомство – на кухні з чаєм і круасанами. Судячи з відео, яким співак поділився з фоловерами, атмосфера була легка й невимушена.

Приїхали до мами з Дашею Кацуріною. Мама, як завжди, не хоче зніматися, але вона показала свою робочу сторону. Від мене вподобайка,

– підписав Володимир Дантес.

Що відомо про роман Дантеса з Кацуріною

Про стосунки Володимира Дантеса з Дашею Кацуріною заговорили після того, як він двозначно привітав її з днем народження. "Упевнений, все буде краще, ніж було", – написав співак у квітні під їхнім спільним фото.

Чутки про роман вони підігріли спільним відео, яке записали у спальні. На початку зірки заявили: "Ми хочемо сказати дещо важливе. Ви могли про це здогадуватись, наші знайомі часом це обговорюють між собою. Думаю, не має сенсу мовчати. І ми з Дашею вирішили це сказати". Однак у такий інтригуючий спосіб вони вирішили підтримати ініціативу UA Animals.

У вересні, після того, як Дантес відвів до школи доньку Даші Кацуріної, вони все ж підтвердили, що разом. За словами рестораторки, співак "був поруч у найскладніший момент".

Надя Дорофєєва не оминула це увагою і відреагувала на роман ексчоловіка з колишньою подругою. Співачка натякнула, це лише заради хайпу.