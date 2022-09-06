У мережі вже давно було чутки про романтичні стосунки між Дантесом і Кацуріною, однак вони не підтверджували їх. Тепер закохані офіційно оголосили, що разом.

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Думка Дорофєєвої про стосунки Дантеса і Кацуріної

Артистка опублікувала сторіс в інстаграмі, в якій пояснила значення слова "хайп". Ця сторіс з'явилася на тлі розмов про стосунки її колишнього чоловіка Володимира Дантеса з екскоханою теперішнього обранця – Михайла Кацуріна.

Дорофєєва натякнула, що вважає цей роман хайпом, оскільки кілька місяців тому вона оголосила, що разом з Кацуріним.

Hype – галас, ажіотаж, криклива реклама і в тому числі обман, збудження (емоційне) тощо. Важливо, що хайп розводять навколо чогось або когось актуального на цей час,

– написала в сторіс співачка.



Неоднозначна сторіс Наді Дорофєєвої / Скриншот з інстаграму співачки

Дантес і Кацуріна підтвердили стосунки 4 вересня. Даша написала, що кохає артиста і вже сумує за ним. Зазначимо, що зараз Кацуріна з двома дітьми живе в Польщі, а Володимир приїжджав туди на благодійні концерти, вони були разом деякий час. Даша зізналася, що закохалася в свого друга, який був поруч у найскладніший час. Ймовірно, дівчина говорила про розлучення з Михайлом Кацуріним, який зараз будує стосунки з Надею Дорофєєвою.