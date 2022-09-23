До особистого життя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса прикута пильна увага публіки, адже деяким досі невтямки, як вони могли помінятися парами з Кацуріними. Однак поки фани проводять свої розслідування, співак знайомить нову коханою з мамою.

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Дантес познайомив Дашу Кацуріну з мамою

Даша Кацуріна прибула в Україну з Польщі, куди через війну емігрувала з дітьми. Дантес поїхав у гості до мами й узяв її з собою. Так і відбулося їхнє знайомство – на кухні з чаєм і круасанами. Судячи з відео, яким співак поділився з фоловерами, атмосфера була легка й невимушена.

Приїхали до мами з Дашею Кацуріною. Мама, як завжди, не хоче зніматися, але вона показала свою робочу сторону. Від мене вподобайка,

– підписав Володимир Дантес.

Нагадаємо, майже два роки тому Володимир Дантес перевіз маму з Харкова під Київ, вона оселилася у квартирі неподалік їхнього з Дорофєєвою будинку. Артистка швидко знайшла спільну мову зі свекрухою, бо та "супер тактовна" і рідко навідувалася до них у гості. Можливо, Даша Кацуріна теж поладнає з Марією Олексіївною.

Що відомо про роман Дантеса з Кацуріною