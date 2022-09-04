Про роман Володимира Дантеса та Даші Кацуріної в мережі здогадувалися давно, а 4 вересня дівчина таки підтвердила, що в стосунках з колишнім Наді Дорофєєвої. Вона запостила з ним інстаграм-сторіс з Варшави й написала: "Кохаю тебе і вже сумую".

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Дантес зустрічається з Дашею Кацуріною

У своєму інстаграм-профілі зі 165-тисячною аудиторією Кацуріна опублікувала пост про розлучення, про який її нібито просили підписниці. Вона зізналася, що спочатку дозволила собі побути в розпачі, жаліла себе, а потім закохалася в Дантеса, який був поряд. Ці почуття нібито й витягли її зі стану жертви й надихнули йти далі.

Закохатися у свого друга. Вова був поруч у найскладніший момент, і мені дуже пощастило, дуже,

– написала Даша Кацуріна.

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У своєму телеграмі вона вперше показала відео, де цілує Дантеса. Ролик зняла її донька Саша. Так минув їхній ранок після благодійного стендапу артиста у Варшаві, на якому він жорстко підколов Кацуріна за інтимне життя з Дорофєєвою. Дар'я теж пожартувала в мережі.

"Усі мої мудріші подруги казали завжди, що секс після розлучення найгарячіший, а кожен наступний хлопець – кращий за попереднього. Це правда", – додала блогерка.

До слова, у телеграмі Даша Кацуріна розповіла, як 16-річною закрутила роман з одруженим хлопцем і відбила його в дружини, а коли подорослішала – зрозуміла, як боляче зробила цій дівчині. Вона була впевнена, що карма її наздожене, і "так і трапилося".



Схоже, так блогерка натякнула, що Дорофєєва відбила в неї Кацуріна.