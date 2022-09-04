Про роман Володимира Дантеса та Даші Кацуріної в мережі здогадувалися давно, а 4 вересня дівчина таки підтвердила, що в стосунках з колишнім Наді Дорофєєвої. Вона запостила з ним інстаграм-сторіс з Варшави й написала: "Кохаю тебе і вже сумую".
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Дантес зустрічається з Дашею Кацуріною
У своєму інстаграм-профілі зі 165-тисячною аудиторією Кацуріна опублікувала пост про розлучення, про який її нібито просили підписниці. Вона зізналася, що спочатку дозволила собі побути в розпачі, жаліла себе, а потім закохалася в Дантеса, який був поряд. Ці почуття нібито й витягли її зі стану жертви й надихнули йти далі.
Закохатися у свого друга. Вова був поруч у найскладніший момент, і мені дуже пощастило, дуже,
– написала Даша Кацуріна.
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У своєму телеграмі вона вперше показала відео, де цілує Дантеса. Ролик зняла її донька Саша. Так минув їхній ранок після благодійного стендапу артиста у Варшаві, на якому він жорстко підколов Кацуріна за інтимне життя з Дорофєєвою. Дар'я теж пожартувала в мережі.
"Усі мої мудріші подруги казали завжди, що секс після розлучення найгарячіший, а кожен наступний хлопець – кращий за попереднього. Це правда", – додала блогерка.
- Стосунки з Кацуріним Дорофєєва підтвердила наприкінці червня, уже після того, як їх заскочили на побаченні в Барселоні.
- Після цього Дантес і Кацуріна записали у спальні перше спільне відео, де, як здавалося, мали б розсекретити свої стосунки, але закликали підтримати ініціативу UA Animals і взяти тварину з притулку.