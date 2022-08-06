Ексдружина нового бойфренда Дорофєєвої зізналася, що ніколи не хотіла виїхати за кордон, але через війну не може повернутися до Києва з дітьми. Тож тепер Даша Кацуріна житиме у Варшаві з донькою Сашею та сином Іваном.

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Чому Дар'я Кацуріна переїхала до Польщі

Тому що найзручніше та найближче сполучення з Києвом. Тому що Саша йде до класної школи зі своїм товаришем, а ще тому що тут буде жити моя близька подруга. Тому що бюрократія європейська, але все значно скоріше, ніж у Португалії чи Німеччині,

– поділилася Дар'я Кацуріна.

Вона каже, що відтепер розвиватиме свої бізнеси в Польщі, але в Україну планує приїжджати щомісяця.

"Я ніколи не бажала емігрувати. Усі мої проєкти продовжують працювати в Україні. Я дуже хочу додому, але зараз я намагаюся знаходити плюси і для себе. Це можливість для зросту, повторюю я собі кожен день, коли важко", – написала вона в інстаграмі.

Дар'я Кацуріна з двома дітьми / Фото з інстаграму дівчини

Цікаво, що колишній чоловік Дар'ї Кацуріної і батько двох її дітей, очевидно, теж не в Україні. Адже днями Надя Дорофєєва опублікувала романтичне фото з ним. Оскільки до Києва зірка ще не повернулася, то можна зробити висновок, що у Європі вони з Михайлом Кацуріним живуть разом.