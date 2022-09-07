У новому дописі Даша зізналась, як хотіла "привласнити" собі чужого чоловіка і потім за це поплатилась. Навіть попри те, що її коханий мав жінку, вона вирішила, що це не стане на заваді її щастю. І їй вдалось це зробити.

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Про "карму із е біч". Було мені 16, і я дуже закохалася у хлопця, він був одружений. А мені було на це байдуже, на неї байдуже. Я робила все, щоб він пішов до мене. Він пішов і одружився зі мною,

– розповіла Даша.

Каже, що вона подорослішала і багато думала про себе та свої вчинки, але їй було соромно та боляче за те, що сталось.

"Мені було соромно та кепсько, коли я зрозуміла, як боляче зробила цій дівчині, я навіть цьому хлопцю казала, що до мене це повернеться. Так і трапилося", – поділилася Кацуріна.

Вона переконана, що "треба бути з людиною, яку кохаєш, але робити так, як би ти бажав, щоб зробили з тобою".



Даша Кацуріна натякнула вже на другу "зраду" Кацуріна / Скриншот з телеграму

Згодом вона попросила читачів її телеграму не додумувати зайвого і не робити "розслідувань" з іменем чоловіка. Проте фанати переконані, що це йдеться саме про ексчоловіка Мішу Кацуріна, який закрутив роман з Надею Дорофєєвою на початку 2022 року. Адже чоловік вперше одружився у 2013 році, але в лютому 2015-го розлучився. Своє весілля він зіграв з Дашою у вересні 2015-го.

Тобто для Даші Кацуріної це був перший шлюб, а для Михайла – другий. У них є двоє дітей, які по черзі зараз виховують. Зазначимо, що Дантес, колишній чоловік Дорофєєвої, натомість вирішив возз'єднатись з Дашою. Відтак, склалась ситуація, що пари "обмінялись" партнерами. Надя Дорофєєва днями відреагувала на роман свого ексчоловіка Дантеса, назвавши це "хайпом та піаром".