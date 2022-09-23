К личной жизни Наде Дорофеевой и Владимира Дантеса приковано пристальное внимание публики, ведь некоторым до сих пор невдомек, как они могли поменяться парами с Кацуриными. Однако пока фаны проводят свои расследования, певец знакомит новую любимую с мамой.

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Дантес познакомил Дашу Кацурину с мамой

Даша Кацурина прибыла в Украину из Польши, куда в из-за войны эмигрировала с детьми. Дантес поехал к маме в гости и взял ее с собой. Так и произошло их знакомство – на кухне с чаем и круассанами. Судя по видео, которым певец поделился с фолловерами, атмосфера была легкая и непринужденная.

Приехали к маме с Дашей Кацуриной. Мама, как обычно, не хочет сниматься, но она показала свою рабочую сторону. От меня лайк,

– подписал Владимир Дантес.

Напомним, почти два года назад Владимир Дантес перевез маму из Харькова под Киев, она поселилась в квартире недалеко от их с Дорофеевой дома. Артистка быстро нашла общий язык со свекровью, потому что та "супер тактична" и редко наведывалась к ним в гости. Возможно, Даша Кацурина тоже поладит с Марией Алексеевной.

Что известно о романе Дантеса с Кацуриной