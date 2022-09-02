Моментами святкового дня Даша Кацуріна поділилася в інстаграмі. Вона показала, як Володимир снідав разом з ними, а також, побував на Дні знань у школі.

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Дантес відвів доньку Кацуріної до школи

Вранці Даша опублікувала відео, де показала Дантеса за сімейним сніданком. Згодом вона зняла короткий ролик, коли вони разом вели першокласницю Сашу на шкільну лінійку. Зазначимо, Кацуріна з двома дітьми виїхала в Польщу. Саме там навчатиметься її донька. Поки Даша була разом з Сашею, Володимир допомагав забавляти її однорічного сина – Івана. А вранці наступного дня вони разом відправляли Сашу на шкільний автобус.

Дантес відвів доньку Кацуріної до школи / Скриншоти інстаграм-сторіс рестораторки

Зазначимо, Даша та Володимир офіційно не підтверджують своїх стосунків, однак постійно підігрівають чутки про ймовірний роман. Водночас Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін не приховують теплих почуттів і зізнаються, що щасливі разом.

Володимир Дантес виїхав з України на благодійні концерти за кордоном. Ймовірно, отримав дозвіл від Міністерства культури. Перший концерт відбудеться у польському Вроцлаві, а згодом артист відправиться в інші країни та міста.