Восени минулого року Володимир Дантес перевіз маму з рідного Харкова до столиці. Вона оселилася у квартирі неподалік маєтку сина, що розташований у закритому котеджному містечку. Сольну артистку Надю Дорофєєву зі свекрухою розділяють лише п'ять хвилин на авто, однак в гості жінка заходить рідко.

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Співачка запевнила, що її свекруха – надто тактовна. Вона так не хоче зайвий раз турбувати зіркове подружжя, що невістка сама запрошує її в гості. На це мама Дантеса відповідає: "Добре, заїду".

Жодного разу не було ніякого докору. Вона свята свекруха, навіть з перебором в інший бік – не подзвонить зайвий раз, не хоче відволікати. Вона супер тактовна,

– розповіла Надя Дорофєєва.

Мама Володимира Дантеса не скаржиться й на те, яка невістка господиня. За словами Дорофєєвої, в жінки чудове почуття гумору, тому вона лише "смішно підколює" її на рахунок того, що вона не готує своєму чоловіку.

Зазначимо, поряд з Надею Дорофєєвою і Володимиром Дантесом живе сім'я Монатіка. Однак подружжя рідко проводить час з зірковим сусідом. Коли вони все ж зустрічаються, то переглядають фільми, граються з дітьми мультиартиста й просто спілкуються.