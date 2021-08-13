Сміливе фото MamaRika зробила рівно через тиждень після перших важких пологів, однак опублікувати його наважилась лише зараз. У дзеркалі перед камерою артистка позувала в чорному комплекті білизни для мам, що годують.

До теми На кону життя дитини, – MamaRika розповіла, як їй робили кесарів розтин

Вона запевнила, що швидко влізти в улюблені джинси – реально. Вона дійсно виглядає стрункою і має підтягнутий живіт. Відтак, MamaRika поділилась своїми секретами схуднення після пологів і кесаревого розтину.

"Не жерти, що дурна – дотримуватися здорового харчування, як би не хотілося";

"Бути в русі постійно. Хоча, думаю, у всіх так і є";

"Не впадати у відчай, якщо реабілітація триває не так швидко, як хотілося б. Дайте собі час відійти, зрештою ви народили людину, а це подвиг";

"Моє улюблене – носити післяродовий бандаж. Він нереально круто та швидко підтягує м'язи живота, і я бачу, як просто на очах тануть розміри".

MamaRika після пологів / Фото з інстаграму співачки

Додамо, днями MamaRika розсекретила свою вагу після пологів. Зірка важить 61,5 кілограма, однак мріє побачити на вагах позначку в 55 кілограмів.