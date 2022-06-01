Біль і розпач України: ДахаБраха на концерті показав відео зруйнованих Бородянки та Маріуполя

Український етногурт ДахаБраха на концерті показав відео зруйнованих українських міст. Прихильники колективу побачили, що російські війська зробили з Бородянкою та Маріуполем.

Зараз цих міст практично немає. Бородянка, Маріуполя – зображення того, що російські окупанти роблять з мирними містами, де до 24 лютого лунав дитячий сміх.

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ДахаБраха у Франції показав зруйновані міста

Український колектив виступив у французькому містечку Сен-Назер. Під час концерту на великому екрані були відео з Бородянки та Маріуполя, які нещадно розбомбили російські війська. Це лише два з багатьох міст, які постраждали від рук окупантів. Квітучі українські міста тепер перетворюються на руїни. Там, де ступають росіяни, тепер панує лише біль, розпач, смерть, насильство.

На жовто-блакитному фоні позаду гурту на сцені було написано "Ні війні" та "Зупиніть Путіна".

Виступ ДахаБраха у Франції: дивіться відео онлайн



Кадри з виступу Даха Браха у Франції / Фото з телеграму "Ґрунту"



Кадри з виступу Даха Браха у Франції / Фото з телеграму "Ґрунту"

Українські зірки виступають за кордоном