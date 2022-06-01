Сейчас этих городов практически нет. Бородянка, Мариуполя – изображение того, что российские оккуанты делают с мирными городами, где до 24 февраля раздавался детский смех.

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ДахаБраха во Франции показал разрушенные города

Украинский коллектив выступил во французском городке Сен-Назер. Во время концерта на большом экране были видео из Бородянки и Мариуполя, беспощадно разбомбивших российские войска. Это всего два из многих городов, пострадавших от рук оккупантов. Цветущие украинские города теперь превращаются в руины. Там, где ступают русские, теперь царит только боль, отчаяние, смерть, насилие.

На желто-голубом фоне позади группы на сцене были написаны "Нет войне" и "Остановите Путина".

Выступление ДахаБраха во Франции: смотрите видео онлайн



Кадры из выступления Даха Браха во Франции / Фото с телеграмма "Ґрунту"

Кадры из выступления Даха Браха во Франции / Фото с телеграмма "Ґрунту"

Украинские звезды выступают за границей