Сейчас этих городов практически нет. Бородянка, Мариуполя – изображение того, что российские оккуанты делают с мирными городами, где до 24 февраля раздавался детский смех.
Смотрите также Легендарные Rammstein поддержали Украину: на концерте развернули сине-желтый флаг
ДахаБраха во Франции показал разрушенные города
Украинский коллектив выступил во французском городке Сен-Назер. Во время концерта на большом экране были видео из Бородянки и Мариуполя, беспощадно разбомбивших российские войска. Это всего два из многих городов, пострадавших от рук оккупантов. Цветущие украинские города теперь превращаются в руины. Там, где ступают русские, теперь царит только боль, отчаяние, смерть, насилие.
На желто-голубом фоне позади группы на сцене были написаны "Нет войне" и "Остановите Путина".
Выступление ДахаБраха во Франции: смотрите видео онлайн
Кадры из выступления Даха Браха во Франции / Фото с телеграмма "Ґрунту"
Кадры из выступления Даха Браха во Франции / Фото с телеграмма "Ґрунту"
Украинские звезды выступают за границей
- Группа "Друга Ріка" отправилась в благотворительный концертный тур "Хто, якщо не ми?". Первая часть европейских концертов уже прошла. Удалось собрать около 2 миллионов гривен в поддержку Украины.
- В Берлине прошел грандиозный телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Там выступили и украинские артисты: Тина Кароль, Монатик, Jerry Heil, Alyona Alyona, MELOVIN, Kalush Orchestra, "Океан Эльзы", Юлия Санина, Макс Барских и другие. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Через телемост из Киева к концерту присоединилась группа "Антитела". Музыканты спели в прямом эфире с железнодорожного вокзала Киева.
- Оля Полякова отправилась в благотворительный тур в США. На концертах она выступает в патриотическом желто-голубом платье.
- Группа Go_A, которая стала известна на весь мир после Евровидения-2021, поедет на масштабный британский фестиваль Glastonbury-2022.
- Анна Тринчер в мае ездила на Кипр, где выступила для детей-переселенцев из Украины. Артистка отметила, что во время войны будет уезжать из страны только на благотворительные концерты.