Вперше за 13 років: батько Брітні Спірс відмовився бути її опікуном

Батько американської співачки Брітні Спірс – Джеймі Спірс вперше за 13 років відмовився від опікунства над донькою. Його адвокати готують відповідні документи для подання до суду.

Брітні Спірс вже неодноразово намагалася відмовитися від опікунства батька, однак все було безрезультатно. Тепер у 39-річної виконавиці нарешті з'явився шанс стати вільною.

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Батько Брітні Спірс відмовляється від опікунства

Адвокат Джеймі Спірса заявив, що він не бачить підстав для зняття опікунства, проте вважає, що публічна боротьба з донькою буде не в її інтересах. Тому чоловік вирішив передати це право іншій людині.

Незалежно від формального статусу, містер Спірс завжди буде батьком міс Спірс. Він завжди буде беззастережно любити її та піклуватися про її інтереси,

– мовиться в документах.

Адвокати виконавиці вже відреагували на таке рішення її батька. Вони раді, що він нарешті визнав, що має відступити.

Реакція Брітні Спірс

Артистка неабияк рада такій заяві батька. На особистій інстаграм-сторінці вона опублікувала допис, у якому наголосила: "Ми на крок ближче до нашої свободи!".

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