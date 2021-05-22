Австралійка переспівала пісню Go_A для Євробачення-2021: відео

Пісня SHUM українського гурту Go_A підкорила не лише світову публіку та чарти, а й учасників Євробачення-2021 з інших країн. Так, представниця Австралії артистка Montaigne проникливо переспівала україномовний трек.

Завдяки етнофольк гурту Go_A українська вперше прозвучала на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021. Наша запальна пісня SHUM так сподобалася іноземній публіці, що переспівувати її беруться навіть ті, хто не знає мови. Учасниця з Австралії співачка Montaigne зробила це вкрай проникливо.

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Австралійка переспівала пісню SHUM гурту Go_A

На жаль, через карантинні обмеження учасниця не змогла приїхати на Євробачення-2021 та показала номер на пісню Technicolor онлайн. Обійти конкурентів і потрапити до гранд-фіналу Montaigne не вдалося, однак вона продовжує слідкувати за ходом пісенного конкурсу.

Напередодні грандіозного фіналу Євробачення-2021, який стартує 22 травня о 22:00 за київським часом, австралійка своєрідно підтримала одного з претендентів на перемогу. Ним став український гурт Go_A! Montaigne переспівала трек SHUM.

"Друзі з України, скажіть, як вам моя вимова? Звучить добре?" – поцікавилася співачка після проникливого виконання треку.

Австралійка переспівала пісню SHUM гурту Go_A: дивіться відео онлайн

Важливо Хто пройшов у фінал конкурсу Євробачення-2021

Як звучала пісня SHUM гурту Go_A: