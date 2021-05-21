Пісню Go_A для Євробачення записали мовою жестів
Пісню українського етнофолк-гурту Go_A для Євробачення-2021 SHUM відтворили мовою жестів. Відео записала та виклала на особистий канал в ютубі сурдоперекладачка Катерина Заботкіна.
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Волонтерка Ліна Дешвар стала автором ідеї відеоролика. Довелося попрацювати над адаптацією тексту пісні SHUM, чим займалась перекладачка Мар'яна Люханова.
Катерина Заботкіна пояснила, що тепер українська музика звучить й повинна звучати за межами країни, а також бути доступною для всіх.
Українська музика повинна звучати далеко за межами нашої країни. А тепер – жестовою мовою також,
– написала сурдоперекладачка під роликом.
Реакція мережі
Під відео не так багато коментарів, але всі вони позитивні. Користувачі мережі тільки підтримують сурдоперекладачку та авторку ідеї:
- "Продовжуйте і далі";
- "Гарна ідея, чудово";
- "Дякую за вашу працю! Обов'язково продовжуйте, бо це важливо!";
- "Це прекрасно";
- "Дуже класно".
Gо_A – SHUM (українська жестова мова): дивіться відео онлайн
Додамо, що пісню SHUM переспівують по-різному:
- За кордоном на композицію зробили кавер представники української діаспори та іноземці.
- Кумедне відео-пародію зняли українські агрономи.
- Самі ж Go_A записали ролик, як співають свою пісню та ліплять вареники.
Нагадаємо, грандіозний фінал Євробачення-2021 відбудеться 22 травня. Представник України виступить під номером 19.