Пісню Go_A для Євробачення записали мовою жестів

Пісню українського етнофолк-гурту Go_A для Євробачення-2021 SHUM відтворили мовою жестів. Відео записала та виклала на особистий канал в ютубі сурдоперекладачка Катерина Заботкіна.

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Волонтерка Ліна Дешвар стала автором ідеї відеоролика. Довелося попрацювати над адаптацією тексту пісні SHUM, чим займалась перекладачка Мар'яна Люханова.

Катерина Заботкіна пояснила, що тепер українська музика звучить й повинна звучати за межами країни, а також бути доступною для всіх.

Українська музика повинна звучати далеко за межами нашої країни. А тепер – жестовою мовою також,

– написала сурдоперекладачка під роликом.

Реакція мережі

Під відео не так багато коментарів, але всі вони позитивні. Користувачі мережі тільки підтримують сурдоперекладачку та авторку ідеї:

"Продовжуйте і далі";

"Гарна ідея, чудово";

"Дякую за вашу працю! Обов'язково продовжуйте, бо це важливо!";

"Це прекрасно";

"Дуже класно".

Gо_A – SHUM (українська жестова мова): дивіться відео онлайн

Додамо, що пісню SHUM переспівують по-різному:

За кордоном на композицію зробили кавер представники української діаспори та іноземці.

Кумедне відео-пародію зняли українські агрономи.

Самі ж Go_A записали ролик, як співають свою пісню та ліплять вареники.

Нагадаємо, грандіозний фінал Євробачення-2021 відбудеться 22 травня. Представник України виступить під номером 19.