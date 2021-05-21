У рамках Wiwi Jam at Home гурт Go_A записав акустичну версію пісні SHUM, з якою представляє Україну на Євробаченні-2021. Замість електронних інструментів музиканти взяли до рук акустичну гітару, контрабас і кахон, одягнувшися в захисні костюми. Солістка Катерина Павленко постала перед камерою в домашньому вбранні – фартусі з українським орнаментом і футболці з принтом метал-гурту Slipknot.

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Локацією для зйомки стала кухня. Під час майстерного виконання пісні SHUM Катерина Павленко ліпила вареники. Додамо, шо навіть в такій домашній атмосфері співачка не виходила з образу.

Український Go_A виконує "акустичну вареничну" версію SHUM – пісню на Євробачення-2021 – під час Wiwi Jam at Home. Катерина готує, співаючи вдома! Королева,

– йдеться в підписі.

Go_A – SHUM: слухайте акустичну версію треку

Реакція мережі

Кумедне відео на SHUM оцінила як українська, так й іноземна публіка:

"Go_A наскільки профі, що можуть одночасно давати концерт і ліпити вареники";

"Slipknot і вареники? Контрабас на кухні? Нічого особливого, просто черговий вечір в Україні";

"Ви такі оригінальні. Вареники завжди доречні";

"Вареники смачні. Особливо коли їх зробила Катя. Удачі в гранд-фіналі";

"Скільки ще в Go_A варіантів цього шедевра? Невичерпний талант".

Додамо, українські агрономи зняли пародію на пісню SHUM гурту Go_A. На тлі тракторів вони постали в одноразових захисних костюмах, чепчиках, окулярах і заспівали про посівну.