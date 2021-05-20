Харківські агрономи тримають руку на пульсі сучасних українських трендів. Вони зняли пародію на пісню SHUM гурту Go_A, який підкорює сцену Євробачення-2021 в Роттердамі.

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Локаціє для зйомок відео стало поле. На тлі тракторів агрономи постали в одноразових захисних костюмах, чепчиках та окулярах. Один з них танцював у костюмі корови. До слова, текст треку все ж переписали, заспівавши не про бога лісу Шума, а про посівну.

Надихнув нас на це відео колектив Gо_A, який цього року представить Україну на Євробаченні з піснею SHUM. Вболіваємо за наших, бо вони найкращі,

– йдеться в підписі до відео.

Пародія на пісню SHUM гурту Go_A: дивіться відео онлайн

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Реакція мережі

Пародія агрономів на кліп і пісню SHUM етнофольк гурту Go_A спричинила фурор у мережі. Користувачі не стримують свого захвату від кумедного відео, самі ж музиканти наразі ніяк не відреагували на кавер.