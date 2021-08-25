Українська співачка Анастасія Приходько приховувала свою вагітність. Після того, як вона стала багатодітною матусею, спершу не розсекречувала стать дитини та не показувала обличчя.

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Анастасія Приходько показала обличчя сина

25 серпня зірка святкує 5 місяців з моменту народження сина Луки. З цієї нагоди виконавиця зворушливо привітала малюка у соціальних мережах. Також вона показала кілька миловидних фото з ним.

На одному зі знімків можна побачити маленького Луку на грудях у зіркової матусі. Цього разу співачка не стала приховувати його обличчя. Шанувальники засипали Анастасію Приходько привітаннями та компліментами.

Текст публікації Анастасії Приходько

5 місяців! Так це ж ціле життя! Наш Лука! Неможливо надивиться на тебе. Неможливо надихатися тобою і просто ось серце розривається, коли розумієш, що ти у нас є! Рости здоровим і міцним, наш малюк. ми поруч, твої мама, тато, братик і сестричка.



Анастасія Приходько з сином / Фото з інстаграму Анастасії Приходько



Анастасія Приходько з сином / Фото з інстаграму Анастасії Приходько



Анастасія Приходько з сином / Фото з інстаграму Анастасії Приходько

Анастасія Приходько – втретє матуся: що відомо