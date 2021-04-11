Співачка Анастасія Приходько народила третю дитину. Свою вагітність вона тримала в секреті, як і стать та ім'я новонародженого малюка. Зірка показала перше фото з округлим животиком і зізналася, що не хотіла хайпувати на поповнені в сім'ї.

У спецвипуску шоу "Маска" стало відомо, що артистка виступала на останніх термінах вагітності, а до виходу фіналу проєкту в ефір вже встигла народити. У студії Анастасія Приходько лише підтвердила, що стала багатодітною матусею. Жодних подробиць вона не розповіла й в інстаграмі.

Важливо Анастасія Приходько втретє стала мамою

Натомість співачка пояснила майже 40-тисячній аудиторії, чому не оголошувала про свою вагітність. Вона не хотіла піаритися на особистому.

Я не торгувала вагітністю. Це дуже особисте. Я давно повинна була пробігтися по всіх телеканалах, розповісти чудову новину і хайпонути на цьому. Але ви ж мене знаєте, я не така,

– наголосила Анастасія Приходько.

Вона додала, що береже сімейні цінності та хоче якомога довше захищати "маленьку людинку від великого дорослого світу". "І так, третя дитина – це прекрасно. Мене переповнює щастя, і я вся в материнських турботах", – поділилася Анастасія Приходько.

Публікацію знаменитість доповнила зухвалим вагітним фото з непристойним жестом. Вона позувала в кадрі топлес, прикривши оголені груди шкірною курткою. Волосся Приходько зібрала у фірмовий хвіст, залишивши пасма попереду. Однак всю увагу привертав її округлий животик. Ця світлина – перше підтвердження того, що артистка таки була вагітною і народила.