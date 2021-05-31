Відома українська артистка Анастасія Приходько у своєму блозі в інстаграмі оприлюднила новий відвертий допис. Зірка показала, як годує сина грудьми, та розповіла про своє ставлення до стандартів краси.

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Анастасія Приходько про материнство

Знаменитість зробила селфі й показала, як годує грудьми сина. Вона постала перед камерою у сірому топі з плямою від молока. Анастасія Приходько не стала соромитися й оголених грудей.

У підписі до фото співачка наголосила, що вона не хотіла б чути, що хтось досі засуджує жінок, у яких обвисають груди. Натомість вона хотіла б почути захоплення, адже бажає, щоб стандарти змінювалися.

Я знаю, що мої груди більше не будуть красивими, але вони будуть як медаль на моєму тілі, і гордість того, що я змогла, у мене вистачило сил, нервів, і контролю, щоб дати маленькій людині можливість вбирати моє молоко,

– написала Приходько.

"Жінки мають право бути такими, якими нас створила природа! Досить робити нас штучними! Зараз ми набагато сильніші, ніж 100 років тому: ми вибили своє право голосувати, працювати, вести бізнес, водити машину, вибирати партнера, народжувати чи ні. Але, чомусь, ми залишилися закуті в обмежених рамках примарної краси. Ми цінуємо красунь з глянцю більше, ніж тих, хто дав життя і виховав!" – додала зірка.

Також Анастасія розповіла, що груди для неї – це в першу чергу символ материнства, а вже потім – гарна картинка для інших. Вона підкреслила, що любить сукні з декольте і буде їх носити. Однак під час грудного вигодовування вона часто не може собі це дозволити.

Коли молоко прибуває, мами знають про пекучий біль і не завжди воно приходить в потрібний момент. Як мені на зйомках довелося прикриватися піджаком. Я вже мовчу про становлення молока, лактостаз, почуття розпирання, грудки та ін. Це все жінка проходить добровільно, зціпивши зуби, так чому вона не прекрасніша за тих, хто штучно створює собі образ?

– вважає Приходько.

Наприкінці знаменитість наголосила, що хотіла, аби мами перестали соромитися і засуджувати себе за "недостатню" красу і форми, адже кожна прекрасна.

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