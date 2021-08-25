Украинская певица Анастасия Приходько скрывала свою беременность. После того, как она стала многодетной мамой, сначала не рассекречивала пол ребенка и не показывала лицо.
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Анастасия Приходько показала лицо сына
Артистка призналась, что 5 месяцев назад у нее родился сын, то есть 25 марта. В важный для мальчика день мама показала несколько миловидных фото с ним.
На одном из снимков можно увидеть маленького Луку на груди у звездной мамочки. На этот раз певица не стала скрывать его лицо. Поклонники засыпали Анастасию Приходько поздравлениями и комплиментами.
Текст публикации Анастасии Приходько
5 месяцев! Так это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотрится на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть! Расти здоровым и крепким, наш малыш. Мы рядом, твои мама, папа, брат и сестренка.
Анастасия Приходько с сыном / Фото с инстаграма Анастасии Приходько
Анастасия Приходько с сыном / Фото с инстаграма Анастасии Приходько
Анастасия Приходько с сыном / Фото с инстаграма Анастасии Приходько
Анастасия Приходько – в третий раз мама: что известно
- Украинская певица тщательно скрывала от общественности, что беременна в третий раз. Внимательные поклонники звезды начали подозревать ее в особом состоянии, когда она участвовала в шоу "Маска". Под костюмом слегка был заметен округлившийся животик.
- Впоследствии певица призналась, что не хотела рассказывать о своей беременности потому, что это было очень личное. Знаменитость не хотела "торговать беременностью" и получать на этом популярность.
- В начале апреля Анастасия Приходько рассказала, что стала матерью в третий раз. Впоследствии она призналась, что родила мальчика, которого назвала Лукой. Артистка была откровенной перед фанами, поэтому часто показывала, как кормит сына грудью.