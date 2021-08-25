Украинская певица Анастасия Приходько скрывала свою беременность. После того, как она стала многодетной мамой, сначала не рассекречивала пол ребенка и не показывала лицо.

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Анастасия Приходько показала лицо сына

Артистка призналась, что 5 месяцев назад у нее родился сын, то есть 25 марта. В важный для мальчика день мама показала несколько миловидных фото с ним.

На одном из снимков можно увидеть маленького Луку на груди у звездной мамочки. На этот раз певица не стала скрывать его лицо. Поклонники засыпали Анастасию Приходько поздравлениями и комплиментами.

Текст публикации Анастасии Приходько

5 месяцев! Так это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотрится на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть! Расти здоровым и крепким, наш малыш. Мы рядом, твои мама, папа, брат и сестренка.



Анастасия Приходько с сыном / Фото с инстаграма Анастасии Приходько



Анастасия Приходько с сыном / Фото с инстаграма Анастасии Приходько



Анастасия Приходько с сыном / Фото с инстаграма Анастасии Приходько

Анастасия Приходько – в третий раз мама: что известно