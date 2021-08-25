Дружина відомого українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова активно розвиває свій інстаграм-блог. Днями вона спілкувалась з шанувальниками у сторіз.
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Дитяче фото Віктора Павліка
Багатьох прихильників подружжя музиканта та його концертної директорки цікавить, чи покаже пара обличчя свого 2-місячного сина. Катерина Реп'яхова відповіла, що, можливо, зробить це під час їхньої поїздки до Туреччини.
Також дружина Віктора Павліка зізналась, що малюк неабияк схожий на свого батька, коли той був ще дитиною. Вона показала світлину артиста.
Перед камерою Віктор кумедно позував у в'язаному костюмі та шапці. Таке рідкісне фото викликало захват у фанатів.
Віктор Павлік у дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про дитинство Віктора Павліка
- Артист народився й провів дитинство у Теребовлі – невеликому містечку. Там, на Тернопільщині, досі живе мати Віктора Павліка. Зірковий син часто навідує неньку.
- "Тут все моє рідне, кожний камінчик, кожне дерево. У дитинстві ми гралися тут у війну та в індійців", – розповідав співак в інтерв'ю.
- Хлопець почав співати у 4 роки. Батьки побачили, що в малюка справжній талант і подарували йому гітару.
- З 16 років Віктор Павлік працював у ресторанах і на весіллях. Він був учасником гурту "Еверест". У 18 років юнак пішов до армії, а після повернення його життя різко змінилося. Тоді почався період його популярності.