Дружина відомого українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова активно розвиває свій інстаграм-блог. Днями вона спілкувалась з шанувальниками у сторіз.

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Дитяче фото Віктора Павліка

Багатьох прихильників подружжя музиканта та його концертної директорки цікавить, чи покаже пара обличчя свого 2-місячного сина. Катерина Реп'яхова відповіла, що, можливо, зробить це під час їхньої поїздки до Туреччини.

Також дружина Віктора Павліка зізналась, що малюк неабияк схожий на свого батька, коли той був ще дитиною. Вона показала світлину артиста.

Перед камерою Віктор кумедно позував у в'язаному костюмі та шапці. Таке рідкісне фото викликало захват у фанатів.



Віктор Павлік у дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про дитинство Віктора Павліка