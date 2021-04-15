33-річна співачка Анастасія Приходько три тижні тому втретє стала мамою. Свою вагітність вона тримала в секреті, тому фото з округлим животом публікує лише зараз. На одному з них зірка постала такою, якою її не звикла бачити публіка.

Попри те, що про третю вагітність зірки знала лише її сім'я, вона таки влаштовувала фотосесії при надії. Анастасія Приходько прагнула оберігати новонародженого малюка від сторонніх очей, однак її останнє вагітне фото викликало такий резонанс, що артистка вирішила поділитися ще одним милим кадром.

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Як Анастасія Приходько виглядала вагітною

У кадрі епатажна співачка з'явилася в непритаманному собі образі. Замість зухвалого look вона підібрала пухнастий білосніжний светр зі спущеними плечима. Під ніжний верх вона не одягла нічого, тому засвітила оголені ніжки. Волосся артистка вклала рівно, нанесла насичений макіяж з акцентом на очі та чуттєво обхопила живіт руками.

"Я люблю бути різною, і головне – хочу і можу собі це дозволити, не соромлячись своїх самовиражень. Ось тут я дуже мила і теж собі подобаюся. У мені живе нове життя, моє серце б'ється в такт з маленьким сердечком малюка", – написала Анастасія Приходько.

Вагітна Анастасія Приходько / Фото Instagram / @prykhodko_official

Що відомо про третю вагітність Анастасії Приходько