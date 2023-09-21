Alyosha заявила, що після третіх пологів у неї з'явилися комплекси: що їй не подобається в собі
Джерело:"Слава +"
Співачка Alyosha у 2020 році втретє стала мамою. Відтоді у артистки з'явилися комплекси. Дружина Тараса Тополі відверто розповіла, що їй не подобається у своїй зовнішності.
Виявляється, комплекси Alyosha мала й раніше – вона з дитинства не вважала себе красивою. А після останньої вагітності до цього додалися й інші комплекси.
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Які комплекси має Alyosha
Зірка зізнається, що після третіх пологів у неї з'явилися нові комплекси щодо зовнішності.
Це стан шкіри, розтяжки. Я цього соромлюся. Це така шкіра, яку вже не беруть ніякі процедури. І я комплексую з цього приводу. Можливо, мені вдасться це пропрацювати, я намагаюся,
– пояснила Олена Тополя.
Alyosha додала, що комплекси у неї були й в дитинстві.
"Завжди було щось не так. Я і спортом почала займатися, щоб мати гарне тіло, бо моє обличчя мені не подобалось. Хоча тато завжди мені казав, що я красива", – пригадала співачка.
Проте, за словами Олени, зараз вона задоволена собою на 100 відсотків. Артистка за останніх півтора року зрозуміла важливу річ – людина не може бути задоволена всім.
Дивіться інтерв'ю зі співачкою Alyosha: відео
Хто ще з зірок має комплекси
- Телеведуча Леся Нікітюк розповідала про свої комплекси. Виявляється, вона була невпевненою в собі. Знаменитість не хотіла носити спідниці, щоб не показувати свої довгі та худі ноги.
- Співачка Тоня Матвієнко не подобається собі через зайві кілограми, які набрала у Британії. Вона поділилась, що поки не може прийняти себе такою, як є, і хоче схуднути.
- Ведуча Маша Єфросиніна теж мала комплекси через надлишкову вагу. У боротьбі з зайвими кілограмами вона перепробувала всі дієти, вживала добавки, робила клізми та навіть намагалась закодуватися.
- Ілона Гвоздьова, хоч і часто отримує компліменти про рельєфне тіло, теж має комплекси. Танцівниця зізналася, що наважилася на зміни в зовнішності – хоче збільшити груди.
- Водночас співачка Настя Каменських не сильно комплексує через зайві кілограми. Вона незадоволена своїм тілом, бо погладшала на 7 кілограмів, але намагається прийняти себе.