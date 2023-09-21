Оказывается, комплексы Alyosha имела и раньше – она с детства не считала себя красивой. А после последней беременности к этому добавились и другие комплексы.
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Какие комплексы имеет Alyosha
Звезда признается, что после третьих родов у нее появились новые комплексы из-за внешности.
Это состояние кожи, растяжки. Я этого стыжусь. Это такая кожа, которую уже не берут никакие процедуры. И я комплексую по этому поводу. Возможно, мне удастся это проработать, я стараюсь,
– объяснила Елена Тополя.
Alyosha добавила, что комплексы у нее были и в детстве.
"Всегда было что-то не так. Я и спортом начала заниматься, чтобы иметь хорошее тело, потому что мое лицо мне не нравилось. Хотя папа всегда мне говорил, что я красивая", – вспомнила певица.
Однако, по словам Елены, сейчас она удовлетворена собой на 100 процентов. Артистка за последние полтора года поняла важную вещь – человек не может быть доволен всем.
Смотрите интервью с певицей Alyosha: видео
Кто еще из звезд имеет комплексы
- Телеведущая Леся Никитюк рассказывала о своих комплексах. Оказывается, она была неуверенной в себе. Знаменитость не хотела носить юбки, чтобы не показывать свои длинные и худые ноги.
- Певица Тоня Матвиенко не нравится себе из-за лишних килограммов, которые набрала в Британии. Она поделилась, что пока не может принять себя такой, как есть, и хочет похудеть.
- Ведущая Маша Ефросинина тоже имела комплексы из-за избыточного веса. В борьбе с лишними килограммами она перепробовала все диеты, употребляла добавки, делала клизмы и даже пыталась закодироваться.
- Илона Гвоздева, хотя и часто получает комплименты о рельефном теле, тоже имеет комплексы. Танцовщица призналась, что решилась на изменения во внешности – хочет увеличить грудь.
- В то же время певица Настя Каменских не сильно комплексует из-за лишних килограммов. Она недовольна своим телом, потому что поправилась на 7 килограммов, но пытается принять себя.