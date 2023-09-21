Оказывается, комплексы Alyosha имела и раньше – она с детства не считала себя красивой. А после последней беременности к этому добавились и другие комплексы.

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Какие комплексы имеет Alyosha

Звезда признается, что после третьих родов у нее появились новые комплексы из-за внешности.

Это состояние кожи, растяжки. Я этого стыжусь. Это такая кожа, которую уже не берут никакие процедуры. И я комплексую по этому поводу. Возможно, мне удастся это проработать, я стараюсь,

– объяснила Елена Тополя.

Alyosha добавила, что комплексы у нее были и в детстве.

"Всегда было что-то не так. Я и спортом начала заниматься, чтобы иметь хорошее тело, потому что мое лицо мне не нравилось. Хотя папа всегда мне говорил, что я красивая", – вспомнила певица.

Однако, по словам Елены, сейчас она удовлетворена собой на 100 процентов. Артистка за последние полтора года поняла важную вещь – человек не может быть доволен всем.

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Кто еще из звезд имеет комплексы