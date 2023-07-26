Українська співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про свої комплекси. Вона зізналась, що хоче схуднути на 8 кілограмів.

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Тоня Матвієнко про комплекси та уколи краси

За словами артистки, вона "сильно набрала" за останній рік, особливо під час життя в Британії. Спершу їй було байдуже, та зараз зірка працює над собою.

Я зараз собі не подобаюся, бо я набрала вагу. Але, я для цього щось роблю. Спочатку мені було однаково. Бо війна і все на світі. Я нічого не робила. Я ходжу лише на масаж до косметолога, вже років 10,

– поділилась Матвієнко.

Співачка відповіла, що робила уколи краси – але не в губи, а лише у лоб. "Тому, що в якийсь момент побачила, що вже така зла ходила. Мені на пів року вистачає".

Тоня Матвієнко зізналась, що не пропрацювала комплекси. "Любити й сприймати себе такою, як я є. Я все життя собі не подобалась, сумнівалась, якісь комплекси. Хоча тоді була така худенька, молоденька, така гарнюня… от просто насолоджуватися життям треба. В якийсь момент зупинитися і сказати, – я класна, я красива".

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн

Які зірки зізнавалися, що набрали вагу