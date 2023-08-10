Телеведуча розповіла, що колись була невпевненою в собі дівчинкою. З огляду на це вона навіть соромилася носити деякий одяг та взуття.

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Леся Нікітюк розповіла про свої комплекси

На фото телеведуча позувала у стильному комплекті, який складається з короткого топу на довгий рукав та спідниці-міді. До того ж Леся довершила свій образ красивими підборами-човниками на високому каблуку. Втім, з'ясувалося, що раніше знаменитість не хотіла одягати спідниці, щоб не показувати свої довгі та худі ноги. Окрім цього, вона не любила носити підбори. Все через те, що була високого зросту.

Героїня нового кампейну українського бренду одягу, а колись невпевнена в собі дівчина, яка соромилась носити спідниці через довгі та худі ноги. Соромилась носити підбори через високий зріст,

– зізналася ведуча.



Леся Нікітюк розповіла про свій комплекс / Скриншот з інстаграм-сторіс

Українські зірки про комплекси