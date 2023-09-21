Виявляється, комплекси Alyosha мала й раніше – вона з дитинства не вважала себе красивою. А після останньої вагітності до цього додалися й інші комплекси.

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Які комплекси має Alyosha

Зірка зізнається, що після третіх пологів у неї з'явилися нові комплекси щодо зовнішності.

Це стан шкіри, розтяжки. Я цього соромлюся. Це така шкіра, яку вже не беруть ніякі процедури. І я комплексую з цього приводу. Можливо, мені вдасться це пропрацювати, я намагаюся,

– пояснила Олена Тополя.

Alyosha додала, що комплекси у неї були й в дитинстві.

"Завжди було щось не так. Я і спортом почала займатися, щоб мати гарне тіло, бо моє обличчя мені не подобалось. Хоча тато завжди мені казав, що я красива", – пригадала співачка.

Проте, за словами Олени, зараз вона задоволена собою на 100 відсотків. Артистка за останніх півтора року зрозуміла важливу річ – людина не може бути задоволена всім.

Дивіться інтерв'ю зі співачкою Alyosha: відео

Хто ще з зірок має комплекси