У новому інтерв'ю співачка зізналася, що більше не могла перебувати за тисячі кілометрів від коханого Тараса Тополі. Alyosha відчула, що настав час повертатися заради сім'ї.
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Чому Alyosha повернулася в Україну
За словами артистки, так далі бути не могло. Адже Тарас Тополя не збирався переїжджати до Америки.
Я не збиралася жити так далі, я хотіла бути зі своєю сім'єю. Я розуміла всі умови й що це війна, певний час це працювало, але потім я зрозуміла, що можу втратити набагато більше,
– висловилася Alyosha.
Співачка розуміє, що в Україні треба дотримуватися правил безпеки, але вона щаслива, що нарешті разом з коханим.
Тополя показав перше фото після повернення сім'ї / Фото з його інстаграму
Зірка також прокоментував свій пост, який обурив українців – про те, що жінкам треба вивезти своїх дітей з України. Тепер вона пояснила, що мала на увазі евакуацію з "гарячих точок".
Alyosha про життя в США
Дружина Тополі додала, що коли вона за кордоном чула про ракетні атаки на Україну, то це сприймалося набагато важче, ніж зараз в Києві. Іноді у США в неї навіть були істерики через це.
Alyosha розповіла, скільки грошей витрачала на життя в США.
Виявляється, у неї закінчилися гроші, які були на українській картці. Водночас кошти, які вона заробляла з виступів, співачка відправляла до Варшави, щоб волонтери купили речі солдатам чи гуманітарку.
Я не пам’ятаю, скільки я заробила, але віддала набагато більше. Заробляла менше 5 тисяч доларів,
– додала дружина Тополі.
Дивіться інтерв'ю зі співачкою Alyosha: відео
Alyosha з дітьми жила за кордоном: коротко
- Після 24 лютого 2022 року співачка кілька тижнів провела на Заході України. Згодом для безпеки дітей Олена переїхала до США.
- За кордоном дружина та діти Тараса жили з його мамою та вітчимом. Провела зіркова сім'я там близько півтора року. Тополя лише кілька разів бачив дітей за цей час.
- Так, у жовтні минулого року чоловік вперше з початку війни зустрівся з дітьми, вони не бачилися понад півроку. Він полетів до США після того, як гурт "Антитіла" вивели з фронту на Харківщині.
- Тарас Тополя з нетерпінням чекав зустрічі з рідними. Тож, саме він розсекретив, що його сім'я повертається до України. Він додав, що їхні діти підуть у Києві до школи та садочку.