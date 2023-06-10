Українська телеведуча Маша Єфросиніна у новому випуску "Дорослих дівчаток" заговорила про комплекси. Вона поділилась своєю історією про найбільший комплекс – за словами зірки, він зіпсув її "якість життя".

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Маша Єфросиніна про зайву вагу

Телеведуча пригадала, що була стрункою у шкільному віці. Вага збільшилась тоді, коли вона вступила до університету в Києві. Там їй було важко знайти друзів.

Я залишилася сама в Києві, у мене не складалося з друзями. І оце моє життя в Керчі, таке гарне рожеве, сповнене любов'ю всіх навколо, воно звужується, спресовується до життя в малесенькій кімнатці, без друзів, без батьків. Єдиним моїм другом стала їжа. Я за перші пів року роз'їдаюся,

– розповіла Маша.

"Все, що я знала, як посмажити картоплю. І от в мене була смажена картопля, мама мені ще передавала мішками горіхи грецькі. І щовечора я їла, їжа була моя єдина насолода. Я за пів року набираю кілограм 8, або 10. І приїжджаю на перші канікули додому, і мої батьки були шоковані. Тато мій каже: "Боже, яка ти стала здоровезна"".

Єфросиніна зізналась, що у боротьбі з зайвою вагою вона перепробувала всі дієти, вживала добавки та робила клізми. Вона пригадала випадок, як намагалась закодуватися від зайвої ваги.

"Кодувалася від зайвої ваги. Мені був десь 21. Побачила оголошення "Кодую від зайвої ваги". Я приходжу, стоїть шість крісел. В кожному сидять люди, які в 5 – 10 разів більше за мене. Мені видають стільчик. І нам усім такі шапочки одягають з ремінців, ніби нам будуть шокотерапію робити. Виходить головна жриця, кодувальниця. Вона схожа на з "Сімейки Адамс". І каже кожному, що він не буде їсти те і те. Я думаю, коли вона мене торкне… А воно не торкає. Я дивлюся на неї, а мені дуже смішно. І поки всі у відключці, вона мені каже: "Йди звідси, гроші повернуть на виході"".

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Як Машу Єфросиніну критикують через вагу

Додамо, що раніше Маша Єфросиніна зізнавалась, як з неї глузували чоловіки через зайву вагу. Зірка пригадувала, що чоловіки навіть у ліжку робили недоречні коментарі щодо її фігури.

Та якщо 25 років тому ведучу критикували через зайву вагу, то тепер їй дорікають за надмірну худорлявість. Маша Єфросиніна не приховувала, що через велику кількість стресу не могла їсти, у неї зник апетит. У коментарях вона чула критику й закиди про анорексію. Телезірка відповідала, що на стресі нормально не тільки набирати вагу, але й скидати.