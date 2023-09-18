Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова опублікувала свої фото в купальнику та поділилась несподіваною новиною. Танцівниця зважилась зробити пластичну операцію – вона пояснила своє рішення.
До слова Кожен день працюю, – Ілона Гвоздьова похизувалась спортивним тілом в білизні: чесні фото
Ілона Гвоздьова хоче збільшити груди
Прийшов час змін! Я хочу знову відчувати себе жінкою! Народження діточок, постійний спортивний образ життя й останні роки постійного стресу дуже сильно вплинули на мій вигляд тіла!
– зізналась танцівниця.
Ілона Гвоздьова зауважила, що часто отримує компліменти про спортивне і рельєфне тіло, але сама бачить в дзеркалі "маленьку, худорляву дівчинку-підлітка". Ілоні не хочеться нагадувати старшу сестру доньки, тому вона багато думала, вагалась, пройшла безліч консультацій.
Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової
Хореографині було важливо відповісти на запитання, для чого їй збільшення грудей. Адже сім'я є, на роботу це не впливає, а чоловік взагалі проти операції.
"Відповідь одна: для себе, для свого внутрішнього стану. І це не про впевненість чи про комплекси, гонитва за трендами чи інста-самками, це саме про естетичну насолоду самої себе, про любов до себе, про турботу про себе. Я завжди відверта з вами мої любі друзі й хочу надалі бути щирою з вами! Я не боюся хейту чи осуду, це моє життя, моє тіло і мої думки", – підкреслила Ілона Гвоздьова.
Які зірки збільшили груди
- Про операцію зі збільшення грудей нещодавно зізналась Ірина Сопонару. Вона зізналась, що раніше їй подобалися стрункі дівчата, але згодом смак змінився. Акторка збільшила груди суто для себе.
- Анна Трінчер розповідала, що з підліткового віку комплексувала через невеликі груди. Тому понад рік тому акторка й співачка зробила операцію – тепер у неї третій розмір грудей. Після хірургічного втручання в неї залишився шрам.
- Блогерка Саша Бо серед безлічі маніпуляцій з пластикою зробила й операцію зі збільшення грудей. Вона розповідала, що її бюст "зник" після грудного вигодовування. Після операції, на яку інста-зірка наважилась близько двох років тому, у Саші форми збільшилися до третього розміру.