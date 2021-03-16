Алекс Родрігес прилетів до Джей Ло на зйомки фільму, аби врятувати стосунки

Спортсмен Алекс Родрігес вже деякий час перебуває на відстані зі своєю коханою Дженніфер Лопес. Через це у ЗМІ прогриміла новина, що вони розійшлись. Але пара все ще бореться за свій роман, тому вперше за довгий час возз'єдналась в Домінікані.

У нових інстаграм-сторіс Алекс Родрігес показав чарівні краєвиди океану та пальм, позначивши на фото Дженнніфер Лопес. Саме на Домініканських островах зараз працює артистка, знімаючись для фільму "Весілля з рушницею" (Shotgun Wedding).

До слова Історія кохання Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса: деталі гучного роману зіркової пари

"Щасливого понеділка. Новий тиждень. Новий день. Вперед. вгору", – підписав кадр Алекс 15 березня.



Алекс Родрігес прибув до коханої у Домінікану / Фото з інстаграм-сторіз Родрігеса

Зазначимо, що сама Джей Ло ще нічого не публікувала у своєму профілі в інстаграмі.

Як повідомило джерело виданню E! News, що близьке до пари, Джей Ло і Алексу було складно перебувати в розлуці, поки вона знімається за кордоном: "Вони ще не були в такій ситуації, і це було непросто для їхніх відносин". Як далі складеться роман пари – дізнаємось згодом.

Що відомо про розставання пари?