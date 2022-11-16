Зрадниця Софія Стужук заявила, що ніколи не повернеться в Україну
Джерело:інстаграм Софії Стужук
Скандальна блогерка Софія Стужук, яка замовчує і підтримує війну, заявила, що не планує повертатися в Україну. Вона починає нове життя в Латвії.
До війни Стужук активно розвивала бізнес в Києві, а тепер виїхала з України і заявила, що будує життя за кордоном. Утім деколи вона наважується коментувати події, хоч не всі українці вбачають в її реакціях адекватність. У жовтні вона виправдала масовий ракетний удар по Україні.
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Зрадниця Стужук не повернеться в Україну
Скандальна блогерка заявила, що починає життя в іншій країні. Ймовірно, вона вирішила переїхати до Латвії, де живе її новий обранець та батько майбутньої дитини.
Прошу віднині бачити мене людиною, яка звідти поїхала й будує своє життя заново. У мене немає планів повертатися. Я йду далі. Новим шляхом,
– цинічно заявила Софія.
Стужук про повернення до Києва / Скриншот інстаграм-сторіс зрадниці
Примітно, що інстаграм-сторінка Стужук недоступна для користувачів соціальної мережі в Україні.
Софія Стужук та війна в Україні
- 16 лютого вся Україна відзначала День єднання. Знаменитості долучилися до флешмобу в соцмережах. А популярна блогерка Софія Стужук на відпочинку в Дубаї назвала себе росіянкою.
- Лише через 3 тижні після повномасштабного вторгнення Стужук висловилася про війну в Україні. Та Росію не звинуватила, лише зауважила, що "всім потрібен тільки мир".
- Навіть після моторошних обстрілів її країни Стужук не соромиться підтримувати ринок країни-терориста. На п'ятому місяці війни вона прорекламувала російських блогерів.
- Інстаграм-блогерка Саша Бо "пройшлася" по колезі-мільйонниці Софії Стужук, яка дременула в Латвію і без докорів совісті рекламує росіян. Вона переконана, що колись найпопулярнішій інтернет-персоні в Україні більше не місце.