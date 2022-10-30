Блогерка зізналася, що наважилася на пластичну операцію майже через хейтерів. До участі в проєкті "Холостяк" у Даші не було комплексів через ніс, їй все подобалося. Але після того, як почала читати коментарі, все змінилося.

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Даша Квіткова про операцію в Камінського

Дружина Добриніна в дитинстві зламала носа, через що утворилася "ямка". Після проєкту вона протягом трьох років постійно дивилася на себе і думала, що щось не так. Тоді вирішила звернутися до популярного пластичного хірурга Едгара Камінського.

Він не змінював форму носа, просто з'єднав хрящі, які розійшлися. Після операції я пів року дивилася на себе в дзеркало і думала, для чого зробила це. Тепер подобається, я звикла. Але "ямка", яку прибирала, повернулася. Зараз у мене різні ніздрі,

– розповіла Квіткова.

На початку війни блогерка звернулася в адміністрацію клініки Камінського. Тоді їй відповіли, що Едгар виїхав з України, попросили зачекати. Через пів року сказали, що Едгар зараз в Італії, Квіткова може поїхати до нього на огляд. Однак вона сама має оплатити за дорогу, готель, щоб виправили те, за що вона вже заплатила величезну суму.

Згодом Даші порадили зробити обстеження носа, його надішлють Едгару і він дасть рекомендації. Так Квіткова й зробила, однак почула лише те, що їй потрібно приїхати в Італію. У результаті покинула цю справу, оскільки дуже втомилася від такої комунікації.

Я заплатила і хочу нормального ставлення. Заплатила і не отримала того, чого хотіла,

– підкреслила Даша.

Даша Квіткова про операцію в Едгара Камінського: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно в Італію до Камінського їздила блогерка Саша Бо. Хірург зробив їй операцію з виправлення форми верхньої губи. Це вже не перша операція, яку блогерка робила в Камінського. У жовтні минулого року він збільшував їй груди. За словами Саші, вона дуже задоволена роботою хірурга.