Блогерка Софія Стужук, яка ще до війни називала себе росіянкою, обрала мовчазну позицію. Та навіть після моторошних обстрілів її країни інстаграм-зірка не соромиться підтримувати ринок країни-терориста, повідомляє 24 канал.
До слова Премія YUNA втрапила у скандал: одна з переможниць виступала в росії після 2014 року
Софія Стужук рекламувала російських блогерів
Днями блогерка виставила в мережі розіграш й запропонувала за подарунки підписатися на інших інфлюенсерів. Та серед них – безліч росіян, зокрема й такі, що підтримують свою країну-агресорку та знімають цинічні відео в тимчасово окупованому Криму.
Українські блогери не змовчали
Українські інфлюенсери, серед яких Саша Бо, Наталі Литвин і Тетяна Самбурська – відреагували на цинічні вчинки своєї колеги. Вони обурені цим і гукають за СБУ.
- Наталі Литвин повідомила, що 90% зі списку блогерів, на яких пропонує підписатись Стужук – підтримують війну. Вона додала: "Нормальний контент, Соню? Якщо мені видалять сторінку, будете знати, що я намагалась".
- Саша Бо запропонувала позбавити Стужук громадянства. "Сиджу і дивлюсь, з якого боку готується постанова про позбавлення громадянства Стужук. Зашквар. Зрада. Сором".
- Тетяна Самбурська також закликала фанів підписувати петицію, щоб позбавити блогерку громадянства.
Як блогери відреагували на рекламу Стужук / Фото з інстаграм-сторіз та телеграму
Що казала Софія Стужук про війну
- Блогерка разом з трьома дітьми переїхала за кордон через повномасштабне вторгнення. Вона зізналась, що була морально знищена, але зараз повертається до життя: "Я не обирала мовчання ніколи в житті, в цій ситуації, ніколи не виберу. Особливо, коли справа стосується того, що для мене важливо. А мені важливо життя. Моє, моїх рідних і близьких. Життя людей, які створюють ту країну, яку я люблю".
- Блогерка додала, що зараз "весь світ кричить і просить зупинитися", але все продовжується, бо "десь там так за нас вирішили". Вона абстрактними фразами підкреслила, що всім потрібен мир.
- Водночас Софія Стужук не стала називати речі своїми іменами – Росію агресором, не закликала російських військових зупинитися, а своїх підписників звідти – виходити на мітинги.