Блогерка Софія Стужук, яка ще до війни називала себе росіянкою, обрала мовчазну позицію. Та навіть після моторошних обстрілів її країни інстаграм-зірка не соромиться підтримувати ринок країни-терориста, повідомляє 24 канал.

До слова Премія YUNA втрапила у скандал: одна з переможниць виступала в росії після 2014 року

Софія Стужук рекламувала російських блогерів

Днями блогерка виставила в мережі розіграш й запропонувала за подарунки підписатися на інших інфлюенсерів. Та серед них – безліч росіян, зокрема й такі, що підтримують свою країну-агресорку та знімають цинічні відео в тимчасово окупованому Криму.

Українські блогери не змовчали

Українські інфлюенсери, серед яких Саша Бо, Наталі Литвин і Тетяна Самбурська – відреагували на цинічні вчинки своєї колеги. Вони обурені цим і гукають за СБУ.

Наталі Литвин повідомила, що 90% зі списку блогерів, на яких пропонує підписатись Стужук – підтримують війну. Вона додала: "Нормальний контент, Соню? Якщо мені видалять сторінку, будете знати, що я намагалась".

повідомила, що 90% зі списку блогерів, на яких пропонує підписатись Стужук – підтримують війну. Вона додала: "Нормальний контент, Соню? Якщо мені видалять сторінку, будете знати, що я намагалась". Саша Бо запропонувала позбавити Стужук громадянства. "Сиджу і дивлюсь, з якого боку готується постанова про позбавлення громадянства Стужук. Зашквар. Зрада. Сором".

запропонувала позбавити Стужук громадянства. "Сиджу і дивлюсь, з якого боку готується постанова про позбавлення громадянства Стужук. Зашквар. Зрада. Сором". Тетяна Самбурська також закликала фанів підписувати петицію, щоб позбавити блогерку громадянства.

Як блогери відреагували на рекламу Стужук / Фото з інстаграм-сторіз та телеграму

Що казала Софія Стужук про війну