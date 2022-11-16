До войны Стужук активно развивала бизнес в Киеве, а теперь уехала из Украины и заявила, что строит жизнь за границей. Впрочем, порой она решается комментировать события, хотя не все украинцы видят в ее реакциях адекватность. В октябре она оправдала массовый ракетный удар по Украине.
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Предательница Стужук не вернется в Украину
Скандальная блоггерка заявила, что начинает жизнь в другой стране. По всей вероятности, она решила переехать в Латвию, где живет ее новый избранник и отец будущего ребенка.
Прошу отныне видеть меня человеком, который оттуда уехал и строит свою жизнь заново. У меня нет планов возвращаться. Я иду дальше. Новым путем,
– цинично заявила София.
Стужук о возвращении в Киев / Скриншот инстаграм-сторис предательницы
Примечательно, что инстаграмм-страница Стужук недоступна для пользователей социальной сети в Украине.
София Стужук и война в Украине
- 16 февраля вся Украина отмечала День единения. Знаменитости приобщились к флешмобу в соцсетях. А популярная блоггерка София Стужук на отдыхе в Дубае назвала себя россиянкой.
- Спустя всего 3 недели после полномасштабного вторжения Стужук высказалась о войне в Украине. Но Россию не обвинила, лишь заметила, что "всем нужен только мир".
- Даже после жутких обстрелов ее страны Стужук не стесняется поддерживать рынок страны-террориста. На пятом месяце войны она прорекламировала российских блоггеров.
- Инстаграм-блогерша Саша Бо "прошлась" по коллеге-миллионнице Софии Стужук, которая дременула в Латвию и без упреков совести рекламирует россиян. Она убеждена, что когда-нибудь самой популярной интернет-персоне в Украине больше не место.