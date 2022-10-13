27-річна Саша Бо з Івано-Франківська замовляла рекламу в Софії Стужук, коли тільки починала свою інстаграм-кар'єру, однак давно перестала її поважати. За її словами, блогерка, яка дружить з прихильниками окупації Криму, більше не може називатися українкою.

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Саша Бо рознесла в друзки Софію Стужук

Дівчина переконана, що Софія Стужук досі не визначилася, на чиєму вона боці. На її думку, вона намагалася всидіти на двох стільцях, але її задум провалився. Тож тепер скандальну "маму трьох" сприйматимуть як "російського персонажа".

Її в Україні, на жаль, вже ніхто не чекає. Це було її рішення. Останні речі, які вона робила, це оплата 200 тисяч рублів за російський курс, реклама якихось російських магазинів, які дають свої ціни в рублях, кругові гіви з тими людьми, які: "Крымский мост. Крым наш". І вона свою аудиторію, українців, перекидає їм. Тому треба було думати наперед і не старатися сісти на двох кріслах,

– емоційно заявила Саша Бо.

"Мене з Софією вже нічого не тримає. Я свою думку про неї сказала вже давно, ще минулого року. Її тут ніхто не чекає. І якби я зробила таку помилку, я б розуміла за що це, тому що це небезпідставно", – додала блогерка.