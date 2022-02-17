Це неабияк обурило користувачів мережі. Зараз Україна переживає надзвичайно складний період, країна-агресорка тримає війська біля наших кордонів. Важливо об'єднуватися проти окупанта, однак Софія Стужук обрала інший шлях.

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Софія Стужук назвала себе росіянкою

Блогерка зараз перебуває на відпочинку в Дубаї. Туди вона полетіла з подругою та трьома дітьми. На одній зі сторіз, яку Софія опублікувала в День єднання, вона назвала себе росіянкою. У сторіз видно лише подругу Стужук, однак підпис дуже промовистий.

Обережно, росіяни в Дубаї,

– написала Стужук.



Софія Стужук назвала себе росіянкою / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки

Схоже, що Софія нарвалася на критику з боку підписників. Оскільки через декілька годин блогерка видалила цю сторіз, то, ймовірно, її засудили через підпис.

Зазначимо, Софія Стужук народилася в Криму. Після окупації півострова блогерка переїхала жити в Київ. Вона має декілька бізнесів, як в Україні, так і на території Росії.

Зірки та День єднання