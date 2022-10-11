Блогерка Софія Стужук розлютила українців зловтішанням через масований обстріл українських міст. Тероризму немає виправдань, але зірка інстаграму таки зуміла їх знайти.

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Стужук обурила заявою про ракетний удар

Софія Стужук поширила в себе на сторінці заяви іншого блогера. Він заявив, що обстріли з боку Росії зумовлені тим, що українці начебто "раділи" вибухам на Кримському мосту. Блогерці абсолютно байдуже на загибель мирних українців та очевидно терористичні дії країни-агресора, яким не було виправдання й нема досі.

Навіть зараз, коли в моєму місті гримлять вибухи, я думаю саме так, як написав вище Женя. Не можна бути за мир і при цьому нестримно радіти смертям чи руйнуванням в інших. Значить, ви не за мир точно,

– написала Стужук.

"Привіт усім із Києва, хто порадувався за Кримський міст! Поки ви не зрозумієте як працюють енергоінформаційні структури, так до вас і прилітатиме! Повторюю ще раз – куди увага, туди енергія. Що хотіли, те й отримуєте", – цинічно вважає той самий "Женя", забуваючи про Бучу, Маріуполь, Ізюм та інші акти геноциду над українцями.

Стужук про ракетні удари / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, заяви Росії про начебто "помсту" за вибухи на Кримському мосту – маніпуляція та свідомий обман. Масовий ракетний удар – агонія путінського режиму, як повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

Додамо, що Софія Стужук налагодила особисте життя – вона вагітна вчетверте та заручена за бізнесменом, живе у Латвії. Її зовсім не бентежить реклама російських блогерів та спонсорування ракет, що летять на її країну та міста.

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