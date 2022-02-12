У золотистій сукні за 40 тисяч гривень: Маша Єфросиніна приголомшила образом на Нацвідборі

Стартував фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Ведучою прямого ефіру стала Маша Єфросиніна, яка приголомшила бездоганним виглядом у вечірній сукні за 40 тисяч гривень.

Напередодні Єфросиніна обирала аутфіт для відповідального вечора. Вона публікувала в мережі сторіз, де показувала різні варіанти суконь, серед яких у результаті обрала останню – від американського бренду SHERRI HILL.

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Образ Маші Єфросиніної у фіналі Нацвідбору

На сцену Центру культури та мистецтва Національного авіаційного університету, де відбувається фінал, ведуча вийшла у розкішній вечірній сукні золотистого кольору. Вбрання було розшите паєтками, мало глибоке декольте та найвідвертіший виріз до стегон. На сайті бутіка сукня коштує 1 455 доларів – майже 40 тисяч гривень. Такий look поєднала зі взуттям на підборах.

Візажисти попрацювали над зачіскою та макіяжем Єфросиніної. Її волосся вклали у легкі локони, повіки нафарбували коричневими тінями, а на губи нанесли нюдовий блиск. Ефектний образ Маші довершила моносережка та червоний манікюр.



Тимур Мірошниченко і Маша Єфросиніна / Скриншот з відео

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: головне