Напередні Єфросиніна обирала аутфіт для відповідального вечора. Вона публікувала в мережі сторіз, де показувала різні варінати суконь, серед яких у результаті обрала останню.
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Образ Маші Єфросиніної у фіналі Нацвідбору
На сцену Центру культури та мистецтва Національного авіаційного університету, де відбувається фінал, ведуча вийшла у розкішній вечірній сукні золотистого кольору. Вбрання було розшите паєтками, мало глибоке декольте та найвідвертіший виріз до стегон. На сайті бутіка сукня коштує 1 455 доларів – майже 40 тисяч гривень. Такий look поєднала зі взуттям на підборах.
Візажисти попрацювали над зачіскою та макіяжем Єфросиніної. Її волосся вклали у легкі локони, повіки нафарбували коричневими тінями, а на губа нанесли нюдовий блиск. Ефектний образ Маші довершила моносережка та червоний манікюр.
Тимур Мірошниченко і Маша Єфросиніна / Скриншот з відео
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: головне
- У 2022 році ведучими фіналу стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко.
- Оцінювати виступи учасників буде зіркове журі, до складу якого увійшли співачка Тіна Кароль, переможниця Євробачення-2016 Джамала та член правління Суспільного Ярослав Лодигін.
- За право представляти Україну на Євробаченні-2022 в Італії у прямому ефірі боротимуться вісім фіналістів.