Накануне Ефросинина выбирала аутфит для ответственного вечера. Она публиковала в сети сторис, где показывала разные варианты платьев, среди которых в итоге выбрала последнее.
Смотрите также Сергей Притула пришел к Маше Ефросининой на репетицию Нацотбора: трогательное видео
Образ Маши Ефросининой в финале Нацотбора
На сцену Центра культуры и искусств Национального авиационного университета, где проходит финал, ведущая вышла в роскошном вечернем платье золотистого цвета. Наряд расшит паетками с глубоким декольте и откровенным вырезом до бедер. На сайте бутика платье стоит 1 455 долларов – почти 40 тысяч гривен. Такой look соединила с обувью на каблуке.
Визажисты поработали над прической и макияжем Ефросининой. Ее волосы уложили в легкие локоны, веки накрасили коричневыми тенями, а на губы нанесли нюдовый блеск. Эффектный образ Маша завершила моносерьгой и красным маникюром.
Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина / Скриншот с видео
Финал Нацотбора на Евровидение-2022: главное
- В 2022 году ведущими финала стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.
- Оценивать выступления участников будет звездное жюри, в состав которого вошли певица Тина Кароль, победительница Евровидения-2016 Джамала и член правления Суспільного Ярослав Лодыгин.
- За право представлять Украину на Евровидении-2022 в Италии в прямом эфире будут бороться восемь финалистов.