Накануне Ефросинина выбирала аутфит для ответственного вечера. Она публиковала в сети сторис, где показывала разные варианты платьев, среди которых в итоге выбрала последнее.

Смотрите также Сергей Притула пришел к Маше Ефросининой на репетицию Нацотбора: трогательное видео

Образ Маши Ефросининой в финале Нацотбора

На сцену Центра культуры и искусств Национального авиационного университета, где проходит финал, ведущая вышла в роскошном вечернем платье золотистого цвета. Наряд расшит паетками с глубоким декольте и откровенным вырезом до бедер. На сайте бутика платье стоит 1 455 долларов – почти 40 тысяч гривен. Такой look соединила с обувью на каблуке.

Визажисты поработали над прической и макияжем Ефросининой. Ее волосы уложили в легкие локоны, веки накрасили коричневыми тенями, а на губы нанесли нюдовый блеск. Эффектный образ Маша завершила моносерьгой и красным маникюром.

Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина / Скриншот с видео

Финал Нацотбора на Евровидение-2022: главное