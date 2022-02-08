Цьогоріч Маша Єфросиніна замінила свого друга Сергію Притулу, який був ведучим Національного відбору Євробачення чотири роки поспіль – з 2017 до 2020 року. Уже в суботу, 12 лютого, вона підтримуватиме фіналістів на головній сцені, а поки обирає сукню для грандіозного заходу.
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Маша Єфросиніна обирає сукню на Нацвідбір Євробачення-2022
Телезірка влаштувала примірку в люксовому столичному бутіку Novias. Їй сподобалися чотири кардинально різні сукні – від фасону до кольорів.
Майже весь цей тиждень пройде під знаком Національного відбору. Ідеально почати її з примірки сукні для ефіру. Ми підібрали чотири варіанти, але вирішувати будуть продюсери,
– поділилась Маша Єфросиніна.
Перша з них – кольору фуксія з акцентним ліфом, пишним низом з воланами та розрізом посередині. Друга – срібна, приталеного фасону з рукавами-ліхтариками, камінням на декольте та пікантним розрізом. Її вартість на сайті становить 600 доларів – 16 640 гривень.
Третьою Маша Єфросиніна приміряла яскраво-червону сукню прямого крою з розрізом та асиметричним верхом, що оголював одне плече. Останнім вона одягла розкішне "золоте" плаття, розшите паєтками, з глибоким декольте та найвідвертішим розрізом до стегон. На сайті бутіка воно коштує 1 455 доларів – майже 40 тисяч гривень.
Маша Єфросиніна обирає сукню на Нацвідбір Євробачення-2022 / Відео з інстаграм-сторіс ведучої
Що відомо про фінал Нацвідбору Євробачення-2022
- Грандіозний прямий ефір, на якому Україна дізнається свого представника на Євробаченні-2022 в Турині, відбудеться 12 лютого о 18:30 в Центрі культури та мистецтв НАУ в Києві.
- За поїздку в Італію будуть боротися вісім фіналістів – Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY.
- До трійки суддів Нацвідбору Євробачення-2022 увійшли співачка Тіна Кароль, переможниця 2016 року Джамала та член правління Суспільного Ярослав Лодигін.
- Якщо на сцені буде головувати Маша Єфросиніна, то ведучим грін-руму Нацвідбору обрали Тимура Мірошниченка, який вів Євробачення-2017 в Україні.